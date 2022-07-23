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    Перечень амбулаторного обеспечения дополнят 25 лекарствами для детей с орфанными заболеваниями

    23 Июля 2022, 16:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Единым дистрибьютером ТОО «СК-Фармация» произведен закуп лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения на сумму более 173 млрд тенге, в регионы уже поставлено 45% закупленных лекарственных средства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Глава Минздрава РК Ажар Гиният с рабочим визитом прибыла в Туркестанскую область, где посетила медицинские учреждения и встретилась с общественностью.

    Она сообщила, что на уровне стационара закуплено лекарственных средств на сумму более 165 млрд тенге, при этом в регионы поставлено 39% от закупленного объема.

    В Туркестанской области для амбулаторного лекарственного обеспечения закуплено лекарственных средств на сумму более 11,6 млрд тенге, для стационарной помощи - более 10 млрд тенге.

    С целью решения проблем в области лекарственного обеспечения для детей с орфанными заболеваниями планируется включить в перечень амбулаторного обеспечения 25 новых лекарств на сумму 16,4 млрд тенге.

    Для повышения доступности лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, внесены изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» по созданию аптечных пунктов на базе объектов сельского здравоохранения.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туркестанская область Минздрав РК Здравоохранение
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