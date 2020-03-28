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    Перебросить силы с юга на север и центральный Казахстан намерено МВД к паводковому сезону

    28 Марта 2020, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД намерено к паводковому сезону перебросить силы из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин в интервью журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По группировке сил и средств, мы готовы к концу недели дать команду по переброске сюда, (сил) в центральный регион, это Акмолинская область и СКО, с южных регионов для усиления», - сказал Юрий Ильин.

    В свою очередь заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Максат Аяшев добавил, что в среднем обстановка по погодным условиям в Акмолинской области щадящая, нормальная.

    «Сейчас объемы снега заметно уменьшаются. Но все равно мы в том же контрольном режиме работаем, сейчас водохранилища переведены на контроль и в режим накопления пока в связи с тем, что снегозапас, как видно визуально, уменьшается. Но, тем не менее, городские службы и водохозяйственные наши подведомственные, они совместно ведут работы по расчистке русел рек, обеспечению пропускной способности и так далее. Пока паводок еще не начался, обстановка пока в готовности», - заверил он.

    Ранее сообщалось, что в столице совершили облет прилегающей и городской территории на выявление паводкоопасных участков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Паводок МВД РК
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