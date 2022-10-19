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    Перебравшиеся из России компании будут размещены вокруг Алматы

    19 Октября 2022, 11:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Проработать вопрос размещения по периметру БАКАД компаний, осуществляющих релокацию из других стран, поручил Президент РК акимату Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с Правительством и компаниями.

    Областной центр должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алматы. Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами.

    В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы. Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок», - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с активом Алматинской области.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Бизнес Алматинская область Экономика Россия
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