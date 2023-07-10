Перебои с подачей электроэнергии объяснили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня в Атырау в части микрорайонов города отключалась и продолжает отключаться электроэнергия. Неустойчиво работает Интернет. Причину перебоев пояснили в энергоснабжающей компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в АО «Атырау Жарык», сегодня наблюдается дефицит генерируемой мощности на электростанциях Западного региона​ ​ и увеличение мощности на транзитной линии 220кВ Уральск-Атырау. Поэтому при предельном режиме работы транзитных линий, срабатывается противоаварийная автоматика ​ САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) путем отключения электрической энергии. Эта автоматика работает для ​ сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях,​ таких как отключение одной или нескольких питающих линий. В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения электрической энергии. Энергетики просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Одна из причин возросшего потребления электроэнергии - жара в 40 градусов, несколько дней стоящая в регионе.