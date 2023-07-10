Перебои с подачей электроэнергии объяснили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня в Атырау в части микрорайонов города отключалась и продолжает отключаться электроэнергия. Неустойчиво работает Интернет. Причину перебоев пояснили в энергоснабжающей компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в АО «Атырау Жарык», сегодня наблюдается дефицит генерируемой мощности на электростанциях Западного региона и увеличение мощности на транзитной линии 220кВ Уральск-Атырау. Поэтому при предельном режиме работы транзитных линий, срабатывается противоаварийная автоматика САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) путем отключения электрической энергии. Эта автоматика работает для сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях, таких как отключение одной или нескольких питающих линий. В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения электрической энергии. Энергетики просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Одна из причин возросшего потребления электроэнергии - жара в 40 градусов, несколько дней стоящая в регионе.