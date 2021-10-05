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    Перцовый баллончик распылили в одной из школ Шымкента

    5 Октября 2021, 21:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В одной из школ Шымкента распылили перцовый баллончик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На перемене школьница распылила в коридоре перцовый баллончик. Из-за этого пострадали 7 учеников и один сотрудник школы. «Такое впервые случилось в стенах школы», - пояснил заместитель директора школы Нурмаханбет Абдуразаков.

    «Сегодня приблизительно в 09:50 ученица 9 класса на перемене попробовала распылить перцовый баллончик, купленный отцом в целях самообороны. Раньше таких случаев не регистрировалось в школе. Она просто хотела попробовать распылить его. Была проведена разъяснительная работа», - рассказал Н. Абдуразаков.

    На место происшествия сразу же приехала скорая помощь, детям была оказана первая помощь. По словам главы управления здравоохранения Шымкента Бахытжана Позилова, поступило сообщение о том, что в школе №55 неизвестный распылил перцовый баллончик.

    По словам медиков, существенной опасности для жизни детей нет. Они почувствовали только неприятный запах перцового спрея.

    «Незамедлительно мы отправили 3 бригады скорой помощи. Они приехали на место происшествия в течение 7-8 минут. Осмотрели 7 учеников и сотрудника школы. Всем была оказана первая медицинская помощь. 3 учеников мы доставили в городской Центр гипербарической оксигенации. Им была оказана первая помощь, их отвезли домой. Сейчас у всех состояние хорошее. Мы будем их 3 дня держать под контролем», - прокомментировал глава городского управления здравоохранения Шымкента.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Шымкент
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