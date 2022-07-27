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    Пену в Иртыше исследовала лаборатория после жалобы жителей Павлодара

    27 Июля 2022, 21:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Управление недропользования Павлодарской области заверило, что превышений «по химическим показателям» не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По жалобе на пену в реке Иртыш, которая ранее была опубликована в социальных сетях, лабораторией департамента экологии осуществлен выезд с целью общего анализа воды реки Иртыш, - сообщили прессе в управлении недропользования Павлодарской области. - По результатам исследований, проведенных лабораторией департамента экологии, превышений по химическим показателям не обнаружено».

    В управлении со ссылкой на гидрологов добавили, что пена образована на водной глади порывами ветра.

    «Никаких экологических проблем в этом нет», - подчеркнули в пресс-службе управления недропользования Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Экология Павлодар
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