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      Восточно-Казахстанская область

    Пенсию в Казахстане и России получала жительница Алтая

    9 Ноября 2022, 19:00

    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Пенсию от двух стран получала предприимчивая жительница Алтая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Почти год женщина получала пенсионные выплаты как с казахстанской, так и с российской сторон. Сотрудники миграционной службы ВКО выявили очередной факт двойного гражданства. Установить нарушителя удалось стражам порядка района Алтай при проведении сверки с районным акиматом. Полицейские выяснили, что в прошлом году 74-летняя жительница Алтая оформила паспорт гражданина Российской Федерации. Однако не сообщила об этом органам внутренних дел или загранучреждениям Республики Казахстан, тем самым нарушив закон.

    Более того, почти год женщина получала пенсионные выплаты как с казахстанской, так и с российской сторон. За использование казахстанских документов иностранка привлечена судом района Алтай к административной ответственности по статье 496 часть 2 КоАП РК, в виде штрафа 200 МРП. В данное время казахстанские документы изъяты, также зарегистрирована утрата гражданства Казахстана.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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