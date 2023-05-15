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    Пенсию по инвалидности обещала оформить знакомой мошенница в Туркестанской области

    15 Мая 2023, 18:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсию по инвалидности обещала оформить знакомой мошенница в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина указала, что некая знакомая пообещала помочь ей в оформлении документов по инвалидности, выманив за услугу 350 тысяч тенге.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная женщина – ранее судимая за мошенничество жительница Сарыагашского района.

    Как выяснилось, полученные деньги она потратила на собственные нужды. В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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