Пенсию по инвалидности обещала оформить знакомой мошенница в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсию по инвалидности обещала оформить знакомой мошенница в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Женщина указала, что некая знакомая пообещала помочь ей в оформлении документов по инвалидности, выманив за услугу 350 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная женщина – ранее судимая за мошенничество жительница Сарыагашского района.

Как выяснилось, полученные деньги она потратила на собственные нужды. В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.

