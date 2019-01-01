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Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане

1 Января 2019 09:00 249
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Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионный возраст для женщин в очередной раз по графику повышен в Казахстане - с 1 января 2019 года он составил 59 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в РК» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года), в течении 10 лет до 2027 года, возраст выхода на пенсию будет повышаться для женщин, на 6 месяцев каждый год и к 2027 году составит 63 года.

Изменения касаются казахстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы.

Отметим, что мужчины выходят на пенсию в 63 года. 

 

 

 

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Ключевые слова: общество,
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Автор:

Дамир Байманов

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