Пенсионный возраст для женщин повысили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионный возраст для женщин в очередной раз по графику повышен в Казахстане - с 1 января 2019 года он составил 59 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в РК» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 мая 2018 года), в течении 10 лет до 2027 года, возраст выхода на пенсию будет повышаться для женщин, на 6 месяцев каждый год и к 2027 году составит 63 года.

Изменения касаются казахстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы.

Отметим, что мужчины выходят на пенсию в 63 года.