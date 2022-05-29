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    Пенсионный возраст военнослужащих увеличат в РК

    29 Мая 2022, 22:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие изменения по совершенствованию пенсионного обеспечения военнослужащих произошли на законодательном уровне, разъяснил начальник Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны полковник Кайыржан Бимолдин в ходе онлайн-брифинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Основные изменения, которые произошли в пенсионном законодательстве – это переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета. Раньше оно осуществлялось за счет накопительной системы, это ощутимая поддержка со стороны государства, отмечает Кайыржан Бимолдин.

    В прошлом году в рамках проводимой работы по использованию пенсионных накоплений, военным пенсионерам предоставлено право использовать остатки своих пенсионных накоплений, в размере 50% не зависимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет три миллиона накоплений, то полтора миллиона он имеет право использовать на направления, предусмотренные государством.

    Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, начальник Центра пенсионного обеспечения сказал, что это напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе.

    «В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет», - проинформировал Кайыржан Бимолдин.

    Концепцией пенсионного развития Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено совершенствованию пенсионной системы, отметил начальник Центра пенсионного обеспечения. В рамках концепции на сегодняшний день разрабатывается социальный кодекс.

    «Нами на сегодняшний день были поданы предложения по тем вопросам, которые поднимают наши пенсионеры, и они будут рассматриваться в рамках социального кодекса», - отметил он.

    В соответствии с изменениями, внесенными 15 апреля 2022 года в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», военнослужащим, достигшим предельного возраста на воинской службе, имеющим высокую профессиональную подготовку, опыт работы на занимаемой должности, годным по состоянию здоровья, может быть продлен срок службы с заключением нового контракта до пяти лет.

    Таким образом, в случае продления срока прохождения воинской службы, военнослужащий может выйти на пенсию позже установленного срока.

    В этой связи вопрос об увеличении пенсионного возраста военнослужащим не стоит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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