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    Пенсионный аннуитет: сколько средств должно быть на счету

    24 Февраля 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Айдар Нургазинов рассказал об основных условиях для оформления пенсионного аннуитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году для оформления договора пенсионного аннуитета 55-летний мужчина должен был иметь около 12 млн. тенге пенсионных накоплений, а женщина в 52 года должна была иметь более 15 млн. тенге», - сказал Айдар Нургазинов на брифинге в СЦК.

    По его словам, в 2021 году, после вступления в силу вышеупомянутых поправок, для заключения договора пенсионного аннуитета 55-летнему мужчине достаточно иметь 6,7 млн. тенге накоплений в ЕНПФ, а женщине 9,0 млн тенге.

    «В случае, если у человека накопилось в ЕНПФ 12 млн. тенге, он может перевести 7 млн в КСЖ, а оставшиеся 5 млн использовать на обозначенные законом цели, при этом обеспечить себе пожизненные ежемесячные выплаты пенсионных накоплений с 55 лет, не дожидаясь пенсионного возраста», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕНПФ Общество
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