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    Пенсионные выплаты повысят в Казахстане

    2 Сентября 2022, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября текущего года представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. В целях их реализации в рамках проекта Социального кодекса РК будет предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    На сегодняшний день в результате проведенных преобразований в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

    Как известно, система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

    В целях повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования:

    Первое. В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

    За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять около 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров.

    Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

    «Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет – со 109 до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения», - пояснили в пресс-службе Минтруда.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минтруда РК ЕНПФ Пенсия
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