Пенсионные накопления: заявки 50 тысяч вкладчиков ЕНПФ находятся на этапе перечисления денег на спецсчет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявки 50 тысяч вкладчиков ЕНПФ находятся на этапе перечисления денег на спецсчет. Об этом сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На портале ЕНПФ и на портале нашего банка уже более 80 тысяч заявлений. Из них 50 519 заявлений. Если казахстанцы сейчас зайдут в личный кабинет, увидят хорошую новость, где будет написано, что ЕНПФ принял вашу заявку на рассмотрение. Срок рассмотрения от 3 до 5 дней. 50 тысяч вкладчиков фактически уже первый этап прошли. Их заявка находится на перечислении денег на спецсчет. Из них 8 тысяч - вчера до 16:00 увидели деньги на своих спецсчетах. И это отразилось в мобильном приложении», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Она также напомнила, что после того, как вкладчик в своем кабинете увидел статус, что ЕНПФ принял его заявку, для того чтобы увидеть деньги на своем спецсчете, надо заходить на мобильное приложение ЖССБ 24 и проверить средства на счету.