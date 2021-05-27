Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ увеличились на 1 триллион тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 1 мая 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,6 триллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За год, c 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года, сумма увеличилась на 8%, или около 1 триллиона тенге.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,3 трлн тенге (рост за год составил 8%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 319,3 млрд тенге (рост составил 17%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,3 млрд тенге (рост 10%).

За четыре месяца 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 мая 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме 412,8 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 65,7 млрд, или 19%. Из общего объёма взносов 95,5% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 394,1 млрд тенге (рост 19%), по ОППВ поступило 18,5 млрд тенге (рост 14%), 216 млн тенге (рост 90%) было перечислено по ДПВ.

Рост пенсионных накоплений также произошел благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 мая 2021 года составил 475,8 млрд тенге. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ с начала года на 1 мая составила 3,8%, при инфляции в 2,7%. Доходность за последние 12 месяцев составила 9,8%, при инфляции за этот же период в 7,0%.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 мая 2021 года составило 11,6 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 11 059 450. Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ - 522 080, количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 45 334 ед.

Только за четыре месяца 2021 года вкладчикам ЕНПФ выплатили свыше 1,3 трлн тенге, большая часть из выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) 1,2 трлн тенге. Вторыми по суммам выплат стали выплаты по возрасту - 32,7 млрд тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации - они составили порядка 30,5 млрд тенге, выплаты по наследству 22,7 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 10,5 млрд тенге, на погребение - 1,7 млрд тенге и выплаты по инвалидности 0,8 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 862 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 522 610 тенге.