Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ превысили 13 триллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 1 февраля 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13,1 триллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За год сумма увеличились на 2,2 трлн тенге или на 21%. Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,8 трлн тенге (рост за год составил 20%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 324,4 млрд тенге (рост составил 29%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 2,2 млрд тенге (рост 13%).

Важно отметить, что только за месяц с 1 января по 1 февраля 2021 года на счета вкладчиков ЕНПФ был начислен чистый инвестиционный доход в размере 176,7 млрд тенге, что на 148,5 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2020 года.

На счета вкладчиков с начала 2021 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 88,9 млрд тенге, что превысило показатель за 2020 год на 2,3 млрд или 3%. Из общего объема взносов, 93,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 82,8 млрд тенге (рост 2%), 5,9 млрд тенге (рост 20%) поступило по ОППВ, 29 млн тенге (рост 82%) было перечислено по ДПВ.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 февраля 2021 года составило 11,6 млн единиц (рост за год составил 11%). Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 977 453 (рост за год 11%). Далее идут счета, сформированные за счёт ОППВ - 529 571 (рост 4%), количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 59 034 (рост 8%).

Выплаты составили 73,8 млрд тенге, по сравнению с показателями на 1 февраля 2020 года сумма увеличилась на 55,9 млрд тенге. Во многом такой рост произошёл в силу того, что 30 января 2021 года вступили в силу утвержденные Постановлением Правительства 19 января 2021 года Правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

В первый рабочий день после этой даты, 1 февраля 2021 года, ЕНПФ начал производить выплаты по заявлениям, поступившим 25 января в ЕНПФ от уполномоченного оператора АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».