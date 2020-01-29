Пенсионные накопления: сколько человек в Казахстане достигли порога достаточности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов рассказал, сколько казахстанцев имеют более 6,7 млн тенге на пенсионных накопительных счетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предложения, которые дало Правительство, дать возможность изъять часть своих накоплений для решения своих жилищных вопросов. Нацбанк и ЕНПФ провел расчеты и сделал для каждого возраста свой порог достаточности. Я просил бы его не путать с порогом достаточности для пенсионного аннуитета», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Сената.

«В данном случае порог достаточности должен быть у каждого возраста свой. Учитывая, что 30-летний мужчина имеет накопления, то у него до достижения пенсионного возраста в случае его трудоспособности он имеет возможность донакопить. Поэтому у него порог достаточности ниже», - объяснил он, напомнив о предложениях по возрастной градации порога достаточности на круглом столе.

По его словам, в стране более ста тысяч людей, который имеют необходимый для 30-летнего возраста порог достаточности.

«Как я уже говорил, для мужчин этот порог 6,7 млн тенге. Чтобы сверх суммы он мог забрать для таких целей. Таких людей на ноябрь прошлого года 113 тыс. человек. Это все работающие граждане, которые являются вкладчиками ЕНПФ. В процентах это в пределах 1,1 %. Эти 113 тысяч человек имеют накопления порядка 1,4 трлн тенге и сверхдостаточности у них 520 млрд тенге», - отметил министр.

При этом Б. Нурымбетов заверил, что этот список будет расширяться.

«Мы сегодня будем думать, что еще можно предусмотреть, чтобы большее количество людей могли воспользоваться правом. Поэтому нам Президент дал еще пару месяцев, чтобы мы могли выработать предложения. Совместно с Олжасом Худайбергеновым мы работаем, у него есть модель», - заключил глава ведомства.