Пенсионные накопления казахстанцев выросли за год на 11,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 марта 2023 года на индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 15,13 трлн тенге. С начала года их прирост составил 466,2 млрд тенге (3,2%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 1,54 трлн тенге (или на 11,4%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Как пояснили в ЕНПФ, такой прирост сформировался с учетом входящих потоков в виде взносов и инвестиционного дохода, а также исходящих - в виде пенсионных выплат, в том числе по графику и единовременных - на жилье и лечение, в целях наследования, погребения, выезда на ПМЖ и т.д.

«97% накоплений казахстанцев образовано за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). На 1 марта 2023 года объем ОПВ составил 14,7 трлн тенге (прирост за год - 11,1%, с начала года - 3,1%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 466,4 млрд тенге, увеличившись с 1 марта прошлого года на 21%, с начала года - на 4,7%. Наибольший прирост (более, чем в 2 раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 3,8 млрд тенге», - сообщили в ЕНПФ.

По данным пенсионного фонда, за 2 месяца текущего года на счета вкладчиков (получателей) поступили пенсионные взносы в размере 319,6 млрд тенге, что на 30% или почти на 74 млрд тенге выше показателя прошлого года. Отмечается, что рост произошел по всем видам взносов: по ОПВ - 30%, ОППВ - 25%, ДПВ - 70%.

Около 204,5 млрд тенге поступило на счета вкладчиков (получателей) в виде чистого инвестиционного дохода, что способствовало приросту их пенсионных накоплений. Доля накопленного чистого дохода в структуре пенсионных накоплений с учетом осуществленных выплат на 1 марта текущего года составила 36,2%.

Количество индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 марта составило 12,13 млн единиц, в том числе по ОПВ - около 11 млн, ОППВ - 603,7 тысячи, ДПВ - 364,8 тысячи.

Сообщается, что с начала года ЕНПФ выплатил порядка 65,15 млрд тенге.

Выплаты по возрасту на 01.03.23 г. увеличились почти на 46 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 24 млрд тенге. Стоит отметить, что размер средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составил 32 065 тенге, а максимальной суммы ежемесячной выплаты - 742 692 тенге. За этот же период прошлого года сумма средней ежемесячной выплаты составила 29 302 тенге, а максимальной ежемесячной выплаты - 707 326 тенге.

Значительную часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 22,5 млрд тенге - это более, чем в 12 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также с начала года осуществлены выплаты по наследству - 8,1 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 6 млрд тенге, выплаты по инвалидности - 473,3 млн тенге, выплаты на погребение - 913,7 млн тенге. В страховые организации переведено порядка 3,1 млрд тенге.