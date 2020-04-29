Пенсионные активы казахстанцев приблизились к 12 триллионам тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на конец марта 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили порядка 11,7 трлн тенге — более чем на 21%, или на 2,1 трлн тенге больше, чем в соответствующем периоде 2019 года (9,6 трлн тенге). Основные цели управления пенсионными активами — обеспечение их сохранности и получение реальной доходности в долгосрочной перспективе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

К концу марта текущего года общее количество индивидуальных пенсионных счетов по всем видам взносов за 12 месяцев увеличилось на 2,7%, до 10,7 млн счетов. По-прежнему наибольшую часть ИПС составляют обязательные пенсионные взносы — 10,1 млн; счета по обязательным профессиональным пенсионным взносам составили 514,8 тысяч. Продолжают уверенный рост и счета по добровольным пенсионным взносам — за год их количество увеличилось на 11,6%, до 55,4 тыс. счетов.

Для сохранности и повышения доходности пенсионных активов на постоянной основе проводится работа по диверсификации инвестиционного портфеля. К примеру, наибольшую долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ традиционно составляют государственные ценные бумаги РК, являющиеся стабильным и доходным инструментом инвестирования: 42%, или 4,9 трлн тенге. При этом в 2015 году их доля была равна 46%. На 1 апреля 2020 года средневзвешенная доходность к погашению по государственным ценным бумагам (ГЦБ) РК, номинированным в тенге, составила 8,0% годовых, в долларах США — 4,4% годовых.

Кроме того, если в конце марта 2015 года доля ЦБ организаций Казахстана в портфеле пенсионных активов достигала 31,3%, то в аналогичном периоде текущего года доля составила 27,2%, а сумма за год увеличилась на 11%, до 3,2 трлн тенге. В свою очередь, доля государственных ценных бумаг иностранных государств, которые входят в топ-3 инструментов в пенсионном портфеле ЕНПФ, увеличилась за пять лет с 1,4% - до 12,9%. Доля средств, размещённых на депозитах, снизилась с 14,7% в 2015 году до 5,3% в 2020-м.

В ноябре 2019 года в рамках проводимой работы, направленной на повышение эффективности управления пенсионными активами запущен процесс поэтапной передачи части валютного портфеля пенсионных активов зарубежным управляющим компаниям. В общей сложности для передачи портфеля во внешнее управление были выбраны четыре международных компании.

В результате, если в марте 2019 года доля активов, находящихся во внешнем управлении, составляла не более 1% в инвестиционном портфеле ЕНПФ, то в 2020 году она достигла 3,3%, или 385,3 млрд тенге. Уже по итогам первого квартала текущего года доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, достигли 59,8 млрд тенге, что составляет 9% от общей суммы и является третьей по значимости статьёй дохода. В целом передача пенсионных активов во внешнее управление будет осуществляться поэтапно в течение двух лет. Согласно текущему целевому распределению валютного портфеля пенсионных активов, общий объём средств, планируемых к передаче зарубежным управляющим компаниям, составляет 2,8 млрд долларов США.

На конец марта 2020 года доля инвестиционного портфеля ЕНПФ, номинированная в иностранной валюте, выросла за год с 32,4% до 36,1%, а сумма достигла 4,2 трлн тенге. При этом 32,1% от общего объема портфеля (наибольшая часть) приходится на доллары США. Тем временем инвестиции в национальной валюте в текущем году составили 64%, или 7,5 трлн тенге (годом ранее — 67,6%).

В целом, 84,2% финансовых инструментов в инвестиционном портфеле ЕНПФ относится к минимальному уровню риска, с рейтингом ценных бумаг/эмитента по международной шкале от «ААА» до «BBB−». В свою очередь, финансовые инструменты с рейтингом по международной шкале от «ВВ+» до «В−» составили 14,7%, ниже «В−» — 0,6%. Финансовые инструменты без рейтинговых оценок составляют всего 0,4%. Следовательно, можно утверждать, что инвестиционный портфель пенсионных активов состоит из надёжных финансовых инструментов, и накопления граждан находятся в полной сохранности.

Из-за распространения коронавируса и ценовых войн на рынке нефти в текущем году индексы мировых фондовых бирж показали наибольшее падение за последние годы. При этом инвестиционный портфель ЕНПФ оказался в плюсе. Так, за первые три месяца текущего года размер начисленного инвестиционного дохода составил 667,7 млрд тенге — почти в 6 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (112,6 млрд тенге). Доходность пенсионных активов для вкладчиков ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 11,87%, при инфляции в размере 6,4%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам является положительной и составляет 5,5%. Нивелировать негативное внешнее влияние позволила проделанная работа по диверсификации портфеля пенсионных активов, в том числе увеличение валютной части портфеля, а также расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов.

За период управления пенсионными активами ЕНПФ, осуществляемого Национальным банком РК с сентября 2013 года, инвестиционный доход в структуре пенсионных накоплений граждан стабильно растёт, и на 1 апреля текущего года его доля составляет около 30%, или 3,9 трлн тенге.