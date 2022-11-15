Пенсионные активы ЕНПФ увеличились на 1,1 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец октября текущего года составили 14,1 трлн тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ на конец октября текущего года составили 14,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,1 трлн тенге, или 8,3%. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 672,5 млрд тенге, пенсионных взносов – 1 379,3 млрд тенге, пенсионных выплат – 218,2 млрд тенге, досрочных изъятий – 868,9 млрд тенге», - сказал Берик Шолпанкулов.

Ранее он сообщил, что за октябрь текущего года курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1,7%.

«За октябрь текущего года курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1,7%, до 468,2 тенге за доллар США. Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенге, гибкое курсообразование повышает сбалансированность валютного рынка», - отметил Берик Шолпанкулов.

Фото: externallearningaustralia.com.au