Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге

    12 Мая 2022, 11:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Нацбанка, доходность пенсионных активов за последний год составила 8% в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала года составил около 136,5 млрд тенге, пенсионных взносов – 524 млрд тенге, пенсионных выплат – 89,6 млрд тенге», - сообщил в ходе заседания Правительства Галымжан Пирматов.

    По сведениям Национального банка, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8%.

    «При этом, с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на более длительном горизонте времени. Так, например, доходность пенсионных активов за последние 3 года и 5 лет в годовом выражении составляет 9,25% и 9,44% при инфляции 8,96% и 7,64% соответственно», - сказал Г. Пирматов.

    Ранее сообщалось, что риски волатильности тенге еще сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. При этом спрос на иностранную валюту снизился в Казахстане в апреле.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Механизмы модернизации экономики рассмотрели в Правительстве
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане