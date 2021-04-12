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    Пенсионные активы ЕНПФ снизились на 2,3% с начала года

    12 Апреля 2021, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ с начала года снизились на 0,3 трлн тенге или 2,3% до 12,6 трлн тенге из-за досрочного изъятия населением средств. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем внесенных вкладчиками пенсионных взносов составил 299,1 млрд тенге, пенсионных выплат – 77,1 млрд тенге. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 367,2 млрд тенге. По итогам первого квартала т.г. получена доходность в размере 2,8% при инфляции 1,9%. Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки пенсионных активов», - сказал в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

    Также он рассказал об использовании пенсионных накоплений казахстанцами.

    «По состоянию на 9 апреля текущего года количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 210,8 тысяч на сумму более 1 трлн тенге. При этом на решение жилищных вопросов направляется 99,4% изъятых накоплений», - сообщил глава Нацбанка.

    По данным председателя Нацбанка, в доверительное управление переданы пенсионные накопления на сумму 2,5 млрд тенге в 4 управляющие компании. В разрезе регионов на долю Мангистауской области, городов Алматы и Нур-Султан приходится 60,2% всего объема изъятий.

    Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев назвал причины ослабления тенге в марте.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика ЕНПФ
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