Пенсионные активы ЕНПФ планируют вложить в облигации АО «НУХ «Байтерек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК информирует, что в соответствии с основными направлениями инвестирования пенсионных активов ЕНПФ, утвержденными Советом по управлению Национальным фондом РК, в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО «НУХ «Байтерек» на общую сумму до 500 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Привлеченные средства АО «НУХ «Байтерек» планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне Правительства Республики Казахстан», - говорится в сообщении банка.

АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг) - институт, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана. Деятельность холдинга находится под прямым контролем Правительства Республики Казахстан. Холдинг является надежным заемщиком на рынке ценных бумаг, имеет устойчивые финансовые показатели и высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг АО «НУХ «Байтерек» по международной шкале агентства Fitch Ratings находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и составляет «ВВВ» со стабильным прогнозом.

Пенсионные активы ЕНПФ будут предоставляться АО «НУХ «Байтерек» на возвратной основе по рыночной доходности. Вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана.



