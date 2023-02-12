Пенсионное обеспечение военнослужащих - какие поправки инициируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК рассказали, какая работа ведется по улучшению пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых структур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга начальник Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны Алмас Кораласов заявил, что основные претензии пенсионеров заключаются в двух вопросах: по возврату государственной базовой пенсионной выплаты, которая была отменена с 1 января 2016 года, а также по вопросу возможности досрочного единовременного снятия остатков пенсионных накоплений, которые у них остались на индивидуальных пенсионных накопительных счетах.

«Есть и третий вопрос, он тоже касается категории военнослужащих, которые были первыми призваны после 1 января 1998 года и уволены до 1 января 2016 года. Им пенсии были назначены на день обращения без индексации со дня увольнения. Теперь у них есть просьба, чтобы индексация была произведена с момента увольнения. И ежегодно производилось повышение пенсии в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - сказал А. Кораласов.

Также он отметил, что ведомством были инициированы вопросы по улучшению пенсионного обеспечения.

«Министерством обороны были предложены поправки в законодательство. Во-первых, это возврат государственной базовой пенсионной выплаты, во-вторых, это возможность единовременного досрочного снятия пенсионных накоплений, оставшихся на счетах военнослужащих. В-третьих, это категория призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года. Также это вопрос возможности индексации пенсии в соответствии с законодательством по ежегодному повышению пенсии с момента увольнения. И четвертый вопрос, мы также инициировали возможность назначения пенсионных выплат военнослужащим, уволенным с воинской службы по окончании срока контракта. При наличии у них выслуги 25 лет или общего трудового стажа 25 лет и более, при этом непрерывный стаж воинской службы должен быть не менее 12 лет и 6 месяцев», - сказал Алмас Кораласов в интервью.

Он сообщил, что эти вопросы прорабатываются по поручению заместителя Премьера-Министра Ерулана Жамаубаева Министерством труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами.

«Мы ведем сейчас кропотливую работу по расчетам, по потребности бюджетных средств для реализации этих инициатив. Также двумя комитетами Сената проведено заслушивание представителей заинтересованных органов по выработке позиции каждого государственного органа по вышеуказанным вопросам. Мы выразили нашу позицию. Депутаты Сената Парламента будут инициировать эти вопросы в рамках заслушивания проекта Социального кодекса», - проинформировал начальник центра.

«При этом министром обороны было доложено на заседании Совета Безопасности о наших вопросах Президенту Республики Казахстан, в ходе которого он поручил проработать данный вопрос Совету Безопасности и Правительству на всех уровнях, начиная с заинтересованных государственных органов до Правительства и Парламента. Также было поручено Министерству финансов произвести свод потребностей по вышеуказанным позициям. Я ожидаю, что эта работа завершится положительными изменениями в пенсионном обеспечении военнослужащих, но преждевременные выводы пока делать рано», - уточнил спикер.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК была создана рабочая группа по пересмотру пенсионного обеспечения военнослужащих, призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года.