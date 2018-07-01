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Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан»

26 Июля 2018 13:13 287
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Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане подвели итоги конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана», организованного партией «Нур Отан» при поддержке городского акимата и бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Победителем конкурса стал проект «Активное долголетие - выбор Казахстана», запущенный ОО «Ардагер». В 1998 был создан центр для оказания помощи пенсионерам и пожилым людям в возрасте от 57 до 80 лет. ОО «Ардагер» оказывает на безвозмездной основе поддержку пенсионерам и пожилым людям, ведет работу по привлечению внимания общественности к нерешенным проблемам старшего поколения. В центре проводятся тренинги, занятия по обучению компьютерной грамотности и вязанию. В спортзале досугового центра пожилые люди 3 раза в неделю могут заниматься на тренажерах, а также йогой и различными видами танцев. Сегодня в центре занимаются 50 человек преклонного возраста.

«Проект по созданию и развитию центра для пожилых людей очень интересен, на мой взгляд. Этому аспекту мы часто не уделяем должного внимания, а проект символизирует ежедневный труд по организации различных секций, медицинского обслуживания для пожилых людей», - сказал журналистам заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нур Отан» Владислав Сергеев.

Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 

Второе место занял проект «Социальная мастерская «GreenTAL» (здесь производят мебель и предметы интерьера под заказ, изготавливают сувенирную продукцию из дерева, ивовой лозы и текстиля, а также предоставляют услуги IT и функционирует швейный цех). Руководителем мастерской является Эмин Аскеров, у него в предприятии работают 40 человек, из которых 24 - это лица из социально уязвимых слоев населения - люди с ограниченными возможностями, осужденные и так далее.

Почетное третье место досталось ОФ «Социальный фонд «Олимпионик», проект называется «Чемпионы нашего двора». Фонд был создан в 2013 году в целях популяризации спорта среди детей и пропаганды здорового образа жизни. С 2016 года фондом реализован проект «Дворовая лига юниоров», в рамках которого проводится турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд Астаны. С начала проекта в турнире приняли участие более 30 команд, в составе которых было заявлено более 700 юных футболистов в возрасте от 9 до 14 лет. Основателем фонда является Акан Зейнулла, учредитель первого в Казахстане детского спортивного журнала «Олимпионик». В 2012 году он открыл футбольную школу «Хан-тенгри», в которой занимались более 200 детей.

Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 

Конкурс проводится уже на протяжении 5 лет. Его целью является оказание поддержки инициативным социальным проектам, направленным на решение актуальных вопросов казахстанского социума.

«Мы уже отошли от таких разовых целевых мероприятий, которые длятся 1 или 10 дней. Большинство проектов очень глубоки в плане отношения к целевым аудиториям - людям с инвалидностью, пожилым людям, детям. С каждым годом динамика растет, в этом году мы проводим конкурс под эгидой партии «Нур Отан». Хочется отметить, что количество заявок увеличилось в 2 раза. Если в прошлые годы это были всего 7-8 заявок, то в этом подано уже 20 заявок. Могу с уверенностью сказать, что в следующем году их будет порядка 30-40, а может и 50», - заключил В. Сергеев.


Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 

Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 


Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 
Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 
Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 
Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан» 

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Ключевые слова: Нур Отан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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