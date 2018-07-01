Пенсионеры выиграли социальный конкурс партии «Нур Отан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане подвели итоги конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана», организованного партией «Нур Отан» при поддержке городского акимата и бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителем конкурса стал проект «Активное долголетие - выбор Казахстана», запущенный ОО «Ардагер». В 1998 был создан центр для оказания помощи пенсионерам и пожилым людям в возрасте от 57 до 80 лет. ОО «Ардагер» оказывает на безвозмездной основе поддержку пенсионерам и пожилым людям, ведет работу по привлечению внимания общественности к нерешенным проблемам старшего поколения. В центре проводятся тренинги, занятия по обучению компьютерной грамотности и вязанию. В спортзале досугового центра пожилые люди 3 раза в неделю могут заниматься на тренажерах, а также йогой и различными видами танцев. Сегодня в центре занимаются 50 человек преклонного возраста.

«Проект по созданию и развитию центра для пожилых людей очень интересен, на мой взгляд. Этому аспекту мы часто не уделяем должного внимания, а проект символизирует ежедневный труд по организации различных секций, медицинского обслуживания для пожилых людей», - сказал журналистам заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нур Отан» Владислав Сергеев.





Второе место занял проект «Социальная мастерская «GreenTAL» (здесь производят мебель и предметы интерьера под заказ, изготавливают сувенирную продукцию из дерева, ивовой лозы и текстиля, а также предоставляют услуги IT и функционирует швейный цех). Руководителем мастерской является Эмин Аскеров, у него в предприятии работают 40 человек, из которых 24 - это лица из социально уязвимых слоев населения - люди с ограниченными возможностями, осужденные и так далее.

Почетное третье место досталось ОФ «Социальный фонд «Олимпионик», проект называется «Чемпионы нашего двора». Фонд был создан в 2013 году в целях популяризации спорта среди детей и пропаганды здорового образа жизни. С 2016 года фондом реализован проект «Дворовая лига юниоров», в рамках которого проводится турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд Астаны. С начала проекта в турнире приняли участие более 30 команд, в составе которых было заявлено более 700 юных футболистов в возрасте от 9 до 14 лет. Основателем фонда является Акан Зейнулла, учредитель первого в Казахстане детского спортивного журнала «Олимпионик». В 2012 году он открыл футбольную школу «Хан-тенгри», в которой занимались более 200 детей.





Конкурс проводится уже на протяжении 5 лет. Его целью является оказание поддержки инициативным социальным проектам, направленным на решение актуальных вопросов казахстанского социума.

«Мы уже отошли от таких разовых целевых мероприятий, которые длятся 1 или 10 дней. Большинство проектов очень глубоки в плане отношения к целевым аудиториям - людям с инвалидностью, пожилым людям, детям. С каждым годом динамика растет, в этом году мы проводим конкурс под эгидой партии «Нур Отан». Хочется отметить, что количество заявок увеличилось в 2 раза. Если в прошлые годы это были всего 7-8 заявок, то в этом подано уже 20 заявок. Могу с уверенностью сказать, что в следующем году их будет порядка 30-40, а может и 50», - заключил В. Сергеев.

















