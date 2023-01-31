Пенсионеры и женщины в РК чаще попадаются на уловки финансовых мошенников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наиболее распространенными видами финансового мошенничества, с которыми сталкивались казахстанцы, являются телефонное (34,2%) и интернет-мошенничество (32,7%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, передает МИА «Казинформ».

Как показал опрос, среди респондентов более половины встречались с финансовым мошенничеством – 55,8%.

Чаще всего это телефонное мошенничество – «вишинг» (34,2%) и интернет-мошенничество – «фишинг» (32,7%). 21,6% опрошенных были участниками мошенничества со стороны финансовых пирамид, и 11,5% – сталкивались с аферами с платежными картами.

При этом самыми распространенными способами связи мошенников с гражданами являются звонок на мобильный или городской телефон (51,5%), также сообщения в соцсетях и мессенджерах (33,4%). В 56% случаях удается распознать, но все же остальные 44% респондентов не смогли своевременно выявить правонарушение.

Поддаться на уловки мошенников чаще всего рискует старшее поколение, так как 50,7% опрошенных пенсионного возраста (63+) не распознали мошенничество. Как выяснилось, мошенники больше пользуются доверием женщин (45,3%), нежели мужчин (42,6%).

В региональном разрезе высокие показатели по варианту ответа «Нет, не удалось распознать» в городах: Алматы и Шымкент (по 49,3%), Восточно-Казахстанской области (48,7%) и г. Астана (48%). Данные показатели могут говорить о высоких рисках развития профессионального экономического мошенничества, в первую очередь, в больших мегаполисах.

Уровень осведомленности граждан о том, что делать в случаях, когда столкнулись с мошенничеством, довольно высокий: респонденты чаще всего ищут информацию в интернете (37,9%) или обрывают дальнейшую связь с правонарушителем (29,8%). При этом низкий уровень обращения к правоохранительным органам за помощью (3,1%) несет за собой риски безнаказанности и отсутствия возможности разоблачения преступников.

При этом пенсионеры чаще всех частично передавали информацию преступникам (6,3%) и никогда не уточняли информацию у организации, от которой звонил преступник (0%).

Гендерная специфика ответов на данный вопрос показывает, что женщины более подвержены к обману со стороны мошенников: 9,2% частично передавали нужную им информацию, для сравнения у мужчин данный показатель равен 2,9%.

Вследствие широкой распространенности деятельности финансовых мошенников, более половины респондентов утверждают, что никаких последствий не потерпели, так как не взаимодействовали с ними (57,2%), при этом наиболее ощутимым оказалось психологическое давление (34,4%).

Социологическое исследование было проведено Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в 2022 году. Общее количество опрошенных респондентов составило 2 550 человек из всех регионов страны и трех городов республиканского значения. Среди опрошенных наибольшая доля была представлена работниками бюджетной сферы (16%), студентами (12,8%), наемными сотрудниками из частной сферы (9,5%), имеющих семейный бизнес (8,9%), государственных служащих (8,1%) и др. Среди респондентов 44,5% имеют высшее образование, 31,7% средне-специальное, 16,9% - среднее. При этом, 62,4% женаты/замужем и более половины 50,5% - женщины. Основной возраст респондентов – от 30 до 49 лет (51,1%).



