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    Пенсионеры Байконура приняли участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

    7 Июля 2021, 21:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В финале ХI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоялся Москве, впервые участие приняли байконурцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ставший уже традиционным IT-турнир в год 60-летия полета в космос первого человека Земли был посвящен теме освоения космоса и прошел в онлайн формате.

    Команду Байконура на чемпионате представили пенсионеры Сергожа Бисембаев и Райхан Бурибаева. Финалисты показали свои навыки работы в поисковой системе Яндекс, умение пользоваться приложениями на смартфонах, знания безопасной работы в Интернете. Все задания были объединены двумя темами – покорение космоса и сохранение здоровья в старшем возрасте. За участниками в режиме реального времени наблюдали члены жюри чемпионата и студенты Московского авиационного университета.

    «Для нас участие в соревновании такого высокого уровня – это уже победа», - говорят байконурские финалисты Всероссийского чемпионата. Как оказалось, пенсионеры Байконура ежегодно принимали участие в соревнованиях по компьютерному многоборью, но пока лишь на региональном этапе. По их мнению, компьютерная грамотность для людей старшего поколения, просто необходима, ведь «всё больше государственных и социальных услуг предоставляются в электронном виде, а использование различных сервисов осуществляется с помощью интернета, поэтому без новых знаний просто уже не обойтись».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Образование Байконур Россия Цифровой Казахстан Общество
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