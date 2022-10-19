Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Пенсионерку задержали за мошенничество в Абайской области

    19 Октября 2022, 21:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области за мошенничество задержали пенсионерку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На канал «102» Ауэзовского ОП обратилась гражданка, которая попросила принять меры в отношении малознакомой женщины, путем обмана и злоупотреблением доверия она завладела денежными средствами в размере 100 тысяч тенге.

    Как выяснилось позднее, злоумышленница обещала пострадавшей место в очереди по программе «Молодая семья». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 62-летнюю пенсионерку, которая признала свою вину, однако деньги уже потратила на собственные нужды.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.1 УК РК «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы до двух лет.


    Фото:azattyq-ruhy.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мошенничество Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане