Пенсионерку задержали за мошенничество в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области за мошенничество задержали пенсионерку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На канал «102» Ауэзовского ОП обратилась гражданка, которая попросила принять меры в отношении малознакомой женщины, путем обмана и злоупотреблением доверия она завладела денежными средствами в размере 100 тысяч тенге.

Как выяснилось позднее, злоумышленница обещала пострадавшей место в очереди по программе «Молодая семья». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 62-летнюю пенсионерку, которая признала свою вину, однако деньги уже потратила на собственные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.1 УК РК «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы до двух лет.





Фото:azattyq-ruhy.kz