Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«31 октября в 13:10 часов по улице Катаева 25-летний водитель автомашины Toyota Camry совершил наезд на 68-летнего пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка отметили, что автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 451 ДТП, в результате которых 38 погибло, 676 травмировано.