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    Пенсионерка сорвала многомиллионный джекпот лотереи в Канаде

    27 Июля 2023, 18:23

    КИНГСТОН. КАЗИНФОРМ – Пенсионерка из канадского города Кингстон, игравшая в лотерею на протяжении 30 лет, стала обладателем джекпота лотереи Lotto Max в размере 22 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Global News.

    Билет Лори Скотт, сделавший ее миллионершей, был разыгран 9 июня, но ее личность была раскрыта только на прошлой неделе.

    По данным организаторов лотереи, библиотекарь на пенсии лишь недавно подписалась на автоматическую выборку лотереи Lotto Max, которая, по ее словам, и привела к ее выигрышу.

    «Мой билет был куплен автоматически, когда я была в отпуске», — говорит Скотт.

    Счастливица получила электронное уведомление во время путешествия о том, что выиграла джекпот, но, поскольку она находилась за пределами Онтарио, то не могла войти в систему, чтобы увидеть сумму выигрыша.

    Скотт утверждает, что поняла, сколько она выиграл, лишь когда вернулась домой.

    «Я не могла в это поверить», — говорит женщина. - Я была шокирована и взволнована. Я рада, что не знала, сколько я выиграла, пока была в отпуске — мои мысли были бы поглощены этим».

    Скотт говорит, что на выигранные деньги она планирует отремонтировать дом и отправиться в путешествие, а еще часть выигрыша она направит на благотворительность.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Канада
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