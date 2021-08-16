Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

76-летняя жительница одного из домов микрорайона «Айгерим» Алатауского района, вместе с внуком изобличены в незаконном культивировании конопли и марихуаны.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания 76-летней гражданки Г. были изъяты 117 кустов растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом. Согласно результату судебной экспертизы изъятое наркотическое средство – невысушенная марихуана, общая масса - 6 килограммов 680 граммов. В настоящее время в УП Алатауского района проводится досудебное расследование по ст.300 ч.1 УК РК, – информировал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов.