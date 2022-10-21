Пенсионерка из Актобе стала жертвой интернет-мошенников

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Очередной жертвой интернет-мошенников стала пенсионерка из Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового мониторинга Астаны. Аферист сообщил пенсионерке, что мошенники пытаются незаконно переоформить ее имущество. Он заверил, что организация может самостоятельно решить данный вопрос, для этого женщине необходимо было выставить свою квартиру фиктивно на продажу и вырученную сумму денег перевести на безопасный счет.

Заявительница старательно выполнила все инструкции, не подозревая об обмане. Согласно преступной схеме, сразу же после перевода суммы на «безопасный счет» женщина лишилась своих сбережений. Уже позже, когда пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана на сумму более 5 млн тенге, она обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.



