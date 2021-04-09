Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Пенсионерам и сиротам в Костанае незаконно начислялись налоги

    9 Апреля 2021, 00:28

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Налоги на имущество и землю начислялись незаконно на пенсионеров и сирот в Костанае. Нарушения установлены прокуратурой города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратурой города Костанай проведен анализ относительно взимания земельного налога и налога на имущество, по результатам которого установлены нарушения налогового законодательства, в частности пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на имущество и землю», - сообщили в прокуратуре Костаная.

    В ведомстве отмечают, что согласно законодательству от уплаты налога на имущество полностью освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В то же время многодетные матери, матери-героини, обладательницы подвески «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды освобождаются от уплаты данного вида налога при условии непревышения установленных Налоговым кодексом пределов общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся у них на праве собственности (1000-кратного и 1500-кратного размера месячного расчетного показателя.)

    Однако, как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, данным гражданам осуществлялось начисление земельного налога и налога на имущество. В результате указанные налоги на сумму более 500 тысяч тенге отменены, тем самым защищены конституционные права 300 граждан.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Права человека Генпрокуратура Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    3,5 тысячи га пастбищных земель вернули государству в Алматинской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи