Пенсионерам и сиротам в Костанае незаконно начислялись налоги

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Налоги на имущество и землю начислялись незаконно на пенсионеров и сирот в Костанае. Нарушения установлены прокуратурой города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой города Костанай проведен анализ относительно взимания земельного налога и налога на имущество, по результатам которого установлены нарушения налогового законодательства, в частности пенсионерам и сиротам необоснованно начислялись налоги на имущество и землю», - сообщили в прокуратуре Костаная.

В ведомстве отмечают, что согласно законодательству от уплаты налога на имущество полностью освобождены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В то же время многодетные матери, матери-героини, обладательницы подвески «Алтын алқа», отдельно проживающие пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды освобождаются от уплаты данного вида налога при условии непревышения установленных Налоговым кодексом пределов общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся у них на праве собственности (1000-кратного и 1500-кратного размера месячного расчетного показателя.)

Однако, как выяснилось в ходе проверки прокуратуры, данным гражданам осуществлялось начисление земельного налога и налога на имущество. В результате указанные налоги на сумму более 500 тысяч тенге отменены, тем самым защищены конституционные права 300 граждан.