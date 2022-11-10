Пенсионера осудили за хранение наркотиков в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области суд вынес приговор в отношении пожилого пенсионера, причастного к хранению наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Ранее в рамках ОПМ «Карасора» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области задержали подозреваемого в хранении наркотических средств. В одном из сел Келесского района полицейские остановили автомашину Lada Priora. При обыске оперативники обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятое наркотическое средство является «кокнаром», общим весом более 1 кг.

Подозреваемым оказался жителем Мактааральского района. Пожилой мужчина признался в содеянном и пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления. Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом направили в суд для принятия законного решения. Приговором суда подсудимому назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы.



