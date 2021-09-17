Пенсионера осудили на 12 лет за убийство мужчины в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Экибастузцу, застрелившему человека на глазах прохожих, вынесли приговор. Ему было предъявлено обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

65-летнему пенсионеру вменяли статью 287 – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также статью 99 – убийство.

Напомним, 23 февраля в 08:00 неизвестный во дворе дома по улице Сатпаева в Экибастузе из неустановленного оружия выстрелил в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте происшествия. Видео убийство попало в социальные сети. Позже стало известно, что осужденный убил оппонента из-за неприязненных отношений двумя выстрелами из обреза – в спину и голову. В пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области рассказали, что пенсионер признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных части 1 статьи 99, а также части 3 статьи 287 УК РК. Прокурор по обеим статьям УК окончательно просил назначить 14 лет лишения свободы. Потерпевшие – сын, дочь и супруга просили максимальную меру наказания, 15 лет, и взыскать моральный вред в размере пяти миллионов тенге каждому. Подсудимый вину признал частично, пояснив, что умысла на убийство не имел. «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», – сообщили в пресс-службе СМУС.

Гражданский иск потерпевших о возмещении удовлетворен частично, взыскана общая сумма 7 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил.