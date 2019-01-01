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Пенсии в Казахстане повысились с 1 января 2019 года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года проведена индексация солидарной пенсии в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как ранее сообщала министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, индексация пенсий в Казахстане проводится ежегодно в начале года по поручению Главы государства.
«Она проводится с опережением инфляции на 2%, в этом году мы провели ее на 9%. С 1 января 2019 года будет проведена индексация дополнительно на уровень инфляции плюс 2%», - отметила министр.
По ее словам, новый формат базовой пенсии подразумевает ее повышение на 67%.
«Порядка 1 млн пенсионеров стали получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума, то есть базовая пенсия для них увеличилась в два раза. Пенсия состоит из базовой, солидарной и накопительной. Солидарные мы ежегодно индексируем на инфляцию плюс 2%, базовую, по поручению Главы государства, увеличили в среднем на 67%», - объяснила она.
Министр подчеркнула, что на данный момент уровень пенсии в Казахстане превышает уровень пенсий во всех близлежащих странах и во всех странах СНГ.
«Средний размер пенсии с учетом трех компонентов составляет 101 тысячу тенге», - заключила она.
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