Пенальти спас Уэльс от поражения на чемпионате мира в Катаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – США и Уэльс сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встречу гораздо активнее начали американцы, которые старались вскрыть оборону соперника за счет длинных передач и быстрых забегов группы атаки. Уэльс поначалу ушел в глухую оборону и дважды чуть за это не поплатился.

Сначала Родон едва не срезал мяч в свои ворота после жесткого прострела с правого фланга, а затем Сарджент наносил опаснейший удар головой после навеса с левого – штанга. Невооруженным глазом было видно, что «звездно-полосатые» быстрее европейцев и больше хотят забить. Валлийцы, если им перепадал мяч, старались им дорожить, пусть даже путем перекатывания на своей половине поля. Впервые массово перейти на чужую половину им помог стандарт в центре поля – Маккени завалил Неко Уильямса и получил желтую карточку. К слову, этот «горчичник» стал вторым для американцев – первую получил чуть ранее Сержиньо Дест и тоже на Уильямсе. С ним американцы справились, а вот подбор остался за валлийцами, но дальний удар вышел неточным. Игра стала немного сумбурной, но «янки» продолжали наваливаться на ворота британцев раз за разом и были вознаграждены за это – на 36-й минуте Пулишич вывел один на один Тимоти Веа и тот легко переиграл в ближнем бою Хеннесси. Вскоре сдали нервы у Гарета Бэйла, и он также получил желтую карточку за грубый подкат.

Провалив первую половину встречи, валлийцы ожидаемо понеслись вперед во второй и заработали угловой, однако ничего извлечь из него не смогли. Более того, едва не напоролись на быструю контратаку, но защитники сумели ликвидировать угрозу. Было понятно, что британцам не очень привычно организовывать позиционное наступление, но выхода не было, нужно было отыгрываться. И кое-что у них начало получаться, Неко продрался с левого фланга и прострелил, но американцы сумели выбить мяч. Команды поменялись ролями: теперь беспрестанно атаковал и прессинговал Уэльс, а американцы ушли в оборону. Но в основном, валлийцы закидывали мяч с фланга на фланг, а особых дивидендов это не приносило. Однако после стандарта Дэвис сумел нанести удар головой под перекладину, и вратарь перевел снаряд на угловой. С углового последовал еще один опаснейший удар со второго этажа, но немного неточно. А на 80-ой минуте нервы не выдержали у защитника США Циммермана, и он въехал в подкате в ноги Гарета Бэйла. И сам пострадавший безупречно исполнил пенальти – 1:1!

Пошла игра на встречных курсах, и та, и другая команда хотели вырвать победу. Но матч действительно был равным, поэтому ничья – справедливый итог.

Фото: Sports.kz

