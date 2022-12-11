Пеле призвал Неймара продолжать вдохновлять после вылета Бразилии с ЧМ-2022

АММАН. КАЗИНФОРМ - Пеле призвал Неймара «продолжать вдохновлять» в субботу после того, как бразильский нападающий намекнул на уход из спорта после поражения его команды от Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пятницу форвард сборной Бразилии Неймар дал понять, что может быть готов уйти из международного футбола после того, как бразильская команда потерпела тяжелое поражение и вылетела с чемпионата мира в Катаре.

30-летний футболист не подтвердил, будет ли он снова играть за пятикратных чемпионов после матча, в котором он сравнялся с рекордом Пеле по результативности - 77 голов за «Селесао».

«Я не закрываю перед сборной никаких дверей, но я также не гарантирую на 100%, что вернусь», — сказал Неймар, который покинул поле в слезах после поражения в серии пенальти.

82-летний Пеле в своей публикации-обращении к Неймару в Instagram выразил надежду, что суперзвездный форвард продолжит играть.

«Я видел, как ты рос, болел за тебя каждый день, и, наконец, могу поздравить с тем, что ты сравнялся со мной по количеству голов в составе сборной Бразилии. Мы оба знаем, что это больше, чем просто цифра. Наша главная обязанность как спортсменов — вдохновлять. Вдохновлять коллег, следующие поколения и всех, кто любит наш спорт. К сожалению, этот день не самый счастливый для нас, но ты всегда будешь источником вдохновения, к которому многие стремятся. Я понял, что чем больше проходит времени, тем больше растет наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никому не удавалось приблизиться к нему. Ты добился этого, мой мальчик. Это говорит о величии твоего достижения, Неймар. Но ты, как и я, знаешь, что никакая цифра не сравнится с радостью от того, что ты представляешь нашу страну. Мне 82 года, и надеюсь, что после столь долгого перерыва я в какой‑то мере вдохновил тебя на то, чтобы зайти так далеко. Более того, надеюсь, что твои достижения вдохновят миллионы людей, которые последуют за тобой и бросят вызов тому, что кажется невозможным», — написал Пеле.

Неймар на чемпионате мира провел три матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Гол в ворота хорватов стал для него 77-м за национальную команду, теперь он делит с трехкратным чемпионом мира Пеле первую строчку в списке бомбардиров сборной.

В начале декабря появились сообщения об ухудшении здоровья Пеле. Ему больше не помогает лечение химиотерапией, которое он получает в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, где легенда мирового футбола находится на паллиативном лечении для борьбы с раком кишечника.

Футбольный мир выразил поддержку футбольному мэтру. Пожелания с выздоровлением высказали именитые спортсмены и болельщики. Неделей ранее пожелания скорейшего выздоровления также появились на башне Torch Tower в Дохе и во время шоу дронов.





Фото: instagram.com/neymarjr/



