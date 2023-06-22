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    Пекин изнывает от жары: побит многолетний температурный рекорд

    22 Июня 2023, 20:51

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине зафиксирован самый жаркий июньский день за более чем 60 лет - температура ртутного столба достигла 41,1 градуса по Цельсию, сообщают китайские метеорологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Ожидается, что длительная волна тепла с экстремальными температурами сохранится до конца июня.

    В четверг в столице Китая был зафиксирован самый жаркий июньский день с 1961 года.

    В прошлом месяце крупнейший город страны Шанхай, на восточном побережье которого проживает 25 миллионов человек, зафиксировал самый жаркий майский день за столетие.

    В Пекине проживает более 21 миллиона человек. В четверг в городе был зафиксирован температурный максимум 41,8°C.

    Местные власти в Пекине, Тяньцзине и других городах на севере и востоке Китая посоветовали людям приостановить работу на открытом воздухе в самое жаркое время дня и обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы теплового удара.

    Повышение температуры и более частые волны тепла являются результатом глобального изменения климата. Исследование, опубликованное в прошлом месяце, показало, что изменение климата сделало волны тепла в Азии в 30 раз более вероятными.

    Во время апрельской жары температура также повысилась как минимум на 2°C во многих частях Азии.

    В Таиланде, Лаосе, Бангладеш и Индии в апреле наблюдались рекордные температуры до 45°C.

    Сильная жара привела к гибели и госпитализации в некоторых странах, расплавлению дорог и повреждению другой инфраструктуры.

    Например, в Индии на этой неделе более 150 человек стали жертвами аномальной жары.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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