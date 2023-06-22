Пекин изнывает от жары: побит многолетний температурный рекорд

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В Пекине зафиксирован самый жаркий июньский день за более чем 60 лет - температура ртутного столба достигла 41,1 градуса по Цельсию, сообщают китайские метеорологи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Ожидается, что длительная волна тепла с экстремальными температурами сохранится до конца июня.

В четверг в столице Китая был зафиксирован самый жаркий июньский день с 1961 года.

В прошлом месяце крупнейший город страны Шанхай, на восточном побережье которого проживает 25 миллионов человек, зафиксировал самый жаркий майский день за столетие.

В Пекине проживает более 21 миллиона человек. В четверг в городе был зафиксирован температурный максимум 41,8°C.

Местные власти в Пекине, Тяньцзине и других городах на севере и востоке Китая посоветовали людям приостановить работу на открытом воздухе в самое жаркое время дня и обратиться за медицинской помощью, если у них появятся симптомы теплового удара.

Повышение температуры и более частые волны тепла являются результатом глобального изменения климата. Исследование, опубликованное в прошлом месяце, показало, что изменение климата сделало волны тепла в Азии в 30 раз более вероятными.

Во время апрельской жары температура также повысилась как минимум на 2°C во многих частях Азии.

В Таиланде, Лаосе, Бангладеш и Индии в апреле наблюдались рекордные температуры до 45°C.

Сильная жара привела к гибели и госпитализации в некоторых странах, расплавлению дорог и повреждению другой инфраструктуры.

Например, в Индии на этой неделе более 150 человек стали жертвами аномальной жары.