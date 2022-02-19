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    Пекин-2022: в пятнадцатый день Олимпиады разыграют восемь комплектов медалей

    19 Февраля 2022, 08:43

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В субботу на зимних Олимпийских играх-2022 разыграют восемь полных комплектов наград. Казахстанские спортсмены будут представлены в следующих медальных дисциплинах – лыжных гонках и конькобежном спорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Два комплекта наград будет разыграно в мужском и женском масс-стартах в конькобежном спорте. Дмитрий Морозов и Надежда Морозова поборются за выход в финал в этой относительно новой дисциплине конькобежного спорта.

    Лыжники выявят лучших в марафоне на 50 км свободным стилем. От Казахстана выступит Евгений Величко. В лыжном марафоне главное противостояние ожидается между норвежцем Йоханнесом Клебо и россиянином Александром Большуновым.

    Фигуристы представят произвольную программу и разыграют медали в соревнованиях спортивных пар. За «золото» будут бороться четыре пары – три российские и одна китайская. Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун занимает первое место по итогам короткой программы.

    Кроме того, медалисты определятся в бобслее (двойки, женщины), керлинге и фристайле.

    В субботу в рамках мужского хоккейного олимпийского турнира в матче за «бронзу» сборная Швеции сыграет против Словакии.

    На текущий момент в медальном зачете Игр лидирует сборная Норвегии (15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей), второе место занимает сборная Германии (10-7-5), третье – команда США (8-8-5).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Олимпиада Китай
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