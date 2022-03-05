Пекин-2022: Казахстанский спортсмен стал восьмым в мужском спринте по парабиатлону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Александр Герлиц стал восьмым в мужском спринте по парабиатлону в категории стоя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Он выступил в индивидуальном спринте соревнований по биатлону стоя.

Лучшим на дистанции стал спортсмен из Украины Григорий Вовчинский, второе место занял Майер (Германия), третье - канадец Марк Арендз.

Казахстанский парабиатлонист показал результат 18:40.3 , отставание от лидера гонки +2:22.7.

Первыми казахстанскими параспортсменами, стартовавшими на Играх-2022, стали Сергей Усольцев и Ербол Хамитов — они приняли участие в спринтерской биатлонной гонке сидя и заняли соответственно 15-е и 16-е места.



