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    11:43, 05 Март 2022 | GMT +6

    Пекин-2022: Казахстанский спортсмен стал восьмым в мужском спринте по парабиатлону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Александр Герлиц стал восьмым в мужском спринте по парабиатлону в категории стоя, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Он выступил в индивидуальном спринте соревнований по биатлону стоя.

    Лучшим на дистанции стал спортсмен из Украины Григорий Вовчинский, второе место занял Майер (Германия), третье - канадец Марк Арендз.

    Казахстанский парабиатлонист показал результат 18:40.3 , отставание от лидера гонки +2:22.7.

    Первыми казахстанскими параспортсменами, стартовавшими на Играх-2022, стали Сергей Усольцев и Ербол Хамитов — они приняли участие в спринтерской биатлонной гонке сидя и заняли соответственно 15-е и 16-е места.



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