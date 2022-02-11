Пекин-2022: Галина Вишневская выступила в биатлонном спринте на дистанции 7,5 км

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская спортсменка Галина Вишневская финишировала в биатлонном спринте у женщин на дистанции 7,5 км на олимпийских играх в Пекине проигрывая лидеру гонки больше 2 минут, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вишневская допустила один промах на «лежке», но закрыла все мишени на стойке.

По предварительным результатам спринта Галина Вишневская не попадает в топ-30 спортсменок из 89 участвующих в этом спринте.

Норвежка Марта Улсбю Ройселанн завоевала «золото» в биатлонном спринте. Второе место заняла шведка Эльвира Оберг с отставанием в 30,9 секунд, третье – Доротея Вирер из Италии (+37,2 сек).

Уроженка Казахстана Динара Алимбекова, выступающая на Олимпиаде в Пекине за сборную Беларуси в этом спринте не смогла попасть на подиум, допустив один промах, заняла 15 место. Но она поборется за медали в гонке преследования в воскресенье.

Галина Вишневская-Шепоренко с одним промахом заняла 52 место.