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    Педро Санчес избран премьер-министром Испании

    7 Января 2020, 22:05

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Испанский парламент поддержал кандидатуру Педро Санчеса на посту премьер-министра. Он был избран главой кабимна с перевесом всего в два голоса: 167 - за, 165 - против, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Во время воскресного голосования Санчесу не удалось набрать необходимое абсолютное большинство (минимум 176 голосов из 350). Во втором туре по закону для утверждения главы правительства достаточно простого большинства.

    В прошлом году в Испании дважды проводились всеобщие выборы. Оба раза победу одержали социалисты, но набрать абсолютное большинство они не смогли. С апреля правительство работало в статусе временно исполняющего обязанности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Испания
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