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    Педофилу дали пожизненный срок в Алматинской области

    17 Января 2021, 17:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина похитил соседского ребенка и надругался над ним в одном из подвалов дома в Алматинской области. Он осужден на пожизненный срок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    Судом установлено, что подсудимый Н. 7 марта 2020 года в состоянии алкогольного опьянения, с целью осуществления сексуальных домогательств, похитил своего соседа - малолетнего ребенка С. Несмотря на его сопротивление и крики, затащил в подвал частного жилого дома, где избил кулаками. От побоев ребенок потерял сознание и находясь в беспомощном состоянии, подвергся насильственным и сексуальным действиям.

    В суде подсудимый обвинения не признал, просил вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью.

    В судебных прениях государственный обвинитель и законный представитель потерпевшего просили суд признать подсудимого виновным по пункту 5) части 2 статьи 125 Уголовного кодекса (далее - УК), части 4 статьи 120 УК, части 4 статьи 121 УК и просили назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

    Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, результатами судебно-экспертных исследований.

    Суд не установил в действиях подсудимого обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, а в качестве отягчающих ответственность и наказание обстоятельств признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

    Суд при назначении наказания подсудимому учел, что совершенное им преступление относится к категории особо тяжких преступлений, характер преступления, личность подсудимого, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание.

    «Суд признал подсудимого виновным по пункту 5) части 2 статьи 125, части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 УК РК и назначил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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