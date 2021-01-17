Педофилу дали пожизненный срок в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина похитил соседского ребенка и надругался над ним в одном из подвалов дома в Алматинской области. Он осужден на пожизненный срок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Судом установлено, что подсудимый Н. 7 марта 2020 года в состоянии алкогольного опьянения, с целью осуществления сексуальных домогательств, похитил своего соседа - малолетнего ребенка С. Несмотря на его сопротивление и крики, затащил в подвал частного жилого дома, где избил кулаками. От побоев ребенок потерял сознание и находясь в беспомощном состоянии, подвергся насильственным и сексуальным действиям.

В суде подсудимый обвинения не признал, просил вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью.

В судебных прениях государственный обвинитель и законный представитель потерпевшего просили суд признать подсудимого виновным по пункту 5) части 2 статьи 125 Уголовного кодекса (далее - УК), части 4 статьи 120 УК, части 4 статьи 121 УК и просили назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вина подсудимого доказана материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, результатами судебно-экспертных исследований.

Суд не установил в действиях подсудимого обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, а в качестве отягчающих ответственность и наказание обстоятельств признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд при назначении наказания подсудимому учел, что совершенное им преступление относится к категории особо тяжких преступлений, характер преступления, личность подсудимого, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание.

«Суд признал подсудимого виновным по пункту 5) части 2 статьи 125, части 4 статьи 120, части 4 статьи 121 УК РК и назначил окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.