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    Педофила осудили на 20 лет в Уральске

    2 Ноября 2022, 18:41

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области житель Уральска признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

    Судом установлено, что житель Уральска совершил в отношении своей малолетней падчерицы, 2008 года рождения, насильственные действия сексуального характера с использованием ее беспомощного состояния.

    Вина подсудимого доказана показаниями малолетней потерпевшей и её законного представителя, свидетелей, протоколами очных ставок, осмотра места происшествия, осмотра предметов и вещей, заключениями экспертиз и пр.

    Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

    Подсудимый и его адвокаты просили вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления или переквалифицировать деяние на ст. 123 ч. 2 УК (понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера).

    Учитывая характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, суд назначил подсудимому наказание в виде 20 лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Он пожизненно лишен права занимать педагогическую должность и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

    Заявленный законным представителем гражданский иск удовлетворён частично, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 7 000 000 тенге.

    Приговор суда не вступил в законную силу.


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