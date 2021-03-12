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    Педагогов с поддельными дипломами выявили в Акмолинской области

    12 Марта 2021, 09:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два педагога с поддельными дипломами преподавали в колледже в Акмолинской области. Подделку обнаружил руководитель учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    В полицию 10 марта поступило заявление от руководителя одного из учебных заведений области. Как было установлено, 48-ми и 49-летние жительницы одного из сел области представили в местный отдел образования поддельные дипломы о высшем образовании для работы преподавателем в колледже.

    «На «педагогов» завели уголовное дело по части 3 статьи 385 – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград». Свою вину они признали», - отметили в ведомстве.

    Как было установлено, женщины проработали в колледже с поддельными документами с 2018 года.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Вузы МВД РК
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