Педагогов, медиков и аграриев не хватает в селах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Педагогов, медиков и специалистов аграрного сектора не хватает в Мартукском районе Актюбинской области. Об этом в ходе встречи с выпускниками Актюбинского регионального государственного университета имени Кудайбергена Жубанова рассказал аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла в вузе в рамках реализации программ «Молодой специалист» и «С дипломом в село».

Аким Мартукского района Ермек Кенжеханулы рассказал студентам о приоритетных направлениях развития района, а также проблеме дефицита педагогических, медицинских кадров, специалистов аграрного сектора. Он также акцентировал внимание на государственной поддержке молодых специалистов, в частности, на подъёмном пособии в сумме 265 100 тенге, кредите на приобретение жилья в размере 1500 МРП, что составляет около 4 млн тенге под 0,01 %.

«В прошлом году 68 молодых специалистов, приехавших в район, получили подъёмное пособие и 49 человек - кредиты на приобретение жилья», - сказал аким района.

Также он добавил, что в сельские школы района нужны учителя начальных классов, математики, русского языка, истории и иностранных языков.

По данным университета Жубанова, по этим направлениям в 2020 году вуз окончат около 160 будущих специалистов, которые смогли бы заполнить кадровый дефицит. Однако поедут ли молодые кадры в село, пока неизвестно.

По словам ректора вуза Бауыржана Ердембекова, университет поддерживает сотрудничество с Мартукским районом. В 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Жубановским университетом и администрацией Мартукского района.

На базе школы-гимназии № 2 в Мартуке были открыты филиалы кафедр филологического факультета университета «Иностранная филология и переводческое дело», «Английский и немецкий языки» и «Теоретическое и прикладное языкознание», где осуществляется обмен опытом между специалистами вуза и учителями школ, проводятся обучающие семинары-тренинги для преподавателей и школьников. В целях социальной поддержки три выпускника школ Мартукского района получили гранты К. Жубанова.