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    • Педагоги посетили следственный изолятор в Атырау

    6 Августа 2022 17:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау педагоги побывали в следственном изоляторе. Такую экскурсию для них организовало антикоррупционное ведомство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента Агентства по противодействию коррупции Атырауской области, в следственном изоляторе педагоги ознакомились с условиями содержания взятых под стражу и ожидающих завершения следственных действий и суда. Целью посещения стало то, чтобы руководители системы образования своими глазами увидели условия содержания людей, в том числе совершивших коррупционные преступления. Поводом для такой экскурсии послужили выявленные в ходе анализа коррупционные риски в системе образования при решении кадровых вопросов, при проведении аттестации, тестировании, расходовании бюджетных средств.

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    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Общество #Борьба с коррупцией #Атырау
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