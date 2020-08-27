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    Педагоги – половина участников праймериз в СКО

    27 Августа 2020, 11:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заявки на участие в праймериз подали почти 600 человек. Из них более 270 – представители сферы образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного филиала партии «Nur Otan», среди подавших документы для внутрипартийного отбора – около 30% молодых людей до 35 лет.

    «40% участников праймериз – женщины. По возрастному показателю 42% - в возрасте от 35 до 50 лет. Из общего количества участников – почти 270 работников образования, 70 человек представляют малый и средний бизнес, 52 человека – работники сельского хозяйства. В числе кандидатов есть представители сферы услуг, здравоохранения, спорта и культуры», - рассказала первый заместитель председателя областного филиала партии Асем Рахметова.

    Стать депутатом изъявили желание восемь многодетных матерей региона.

    На праймериз идут представители молодежи. Студентка Замзагуль Жуматова надеется решить проблемы Рабочего поселка в Петропавловске.

    «Я думаю, что городу нужен свежий взгляд. Надо серьезно задуматься о состоянии многоквартирных жилых домов в Рабочем поселке, некоторые находятся почти в аварийном состоянии. Планирую осветить проблемы санитарно-экологического характера, культурно-досуговой деятельности», - сказала З. Жуматова.

    Участие во внутрипартийном отборе подтвердили легкоатлетка Ирина Эктова, журналист и блогер Закиржан Мамлютов, руководитель проекта «Равная дорога» Салимхан Сабитов, известный в области «морж» Ерик Магамбетов и паралимпиец Владимир Эрман.

    Этап выдвижения кандидатов завершается 28 августа.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Нур Отан
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