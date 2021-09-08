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    12:30, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Педагоги-ассистенты появятся в казахстанских школах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Должность педагога-ассистента введена в казахстанских школах. Такие специалисты востребованы в инклюзивном образовании, где требуется большее внимание к детям с особыми образовательными потребностями. Они помогают ученикам с особенностями развития освоиться в школе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В рамках поручения министра образования и науки Асхата Аймагамбетова во всех регионах страны к работе уже приступили около 700 педагогов-ассистентов.

    Отметим, что МОН РК проводится работа по созданию необходимых условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

    « Это не замена самого учителя. Перед педагогами-ассистентами поставлена задача выполнять особую роль на стыке педагогики и психологии – направлять детей, помогать в адаптации к учебному процессу. Поскольку речь идет о детях с особыми потребностями, педагоги-ассистенты смогут оказать и техническую поддержку, к примеру, если ребенок не может самостоятельно передвигаться. Или же педагогическую поддержку, если ребенку, например, нужна помощь дефектолога. Мы благодарны НПО, которые активно участвуют в этой работе», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

    Кроме того, педагог-ассистент принимает участие в разработке индивидуальных образовательных программ для детей с особыми образовательными потребностями. В случае необходимости учебные программы адаптируются исходя из потребностей обучающихся. Такие педагоги не только помогут освоить пройденный материал, но и будут наблюдать за динамикой развития навыков особенного ребенка и вместе с тем следить за соблюдением условий, необходимых для безопасности и сохранения здоровья детей с особыми образовательными потребностями.

    Министерством ведется работа по включению педагогов-ассистентов в штаты и других организаций образования, а также по определению их рабочей нагрузки.

    Теги:
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