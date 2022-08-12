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    • Педагог Димаша Кудайбергена дал полезные советы участникам конкурса Baqytty Bala

    12 Августа 2022 17:43

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На территории парка отдыха «Green Land» в Актобе прошел традиционный вечер знакомств с участниками детского вокального конкурса Baqytty Bala-2022. В уютной и веселой атмосфере конкурсанты рассказали о себе и своих увлечениях, а вокалисты из-за рубежа поделились своими впечатлениями о Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    IV Детский открытый вокальный фестиваль-конкурс Baqytty Bala-2022 стартовал в Актобе 9 августа. В этом году из 200 заявок в финал конкурса прошел 21 талантливый вокалист из 8 стран мира. По традиции юных исполнителей встречали, как настоящих звезд.

    10 августа у конкурсантов состоялась первая репетиция на главной сцене города — «Өнер орталығы» - под чутким руководством режиссера Николая Подошвы. По словам детей, им очень понравилась акустика зала, а также впечатлила красота сцены.

    Следующий день для всех юных исполнителей выдался ярким и насыщенным. После очередной репетиции в зале «Өнер орталығы», для участников провели увлекательную экскурсию по городу, после чего их ждала встреча с Маратом Айтимовым, который в этом году будет судействовать на конкурсе. На мастер-классе педагог Димаша Кудайбергена поделился с детьми полезными советами касательно вокального исполнения, а также назвал главные критерии, по которым он будет оценивать предстоящие выступления конкурсантов.

    Затем в легкой и веселой атмосфере состоялся традиционный вечер знакомств со всеми участниками Baqytty Bala 2022.

    На вечере знакомств конкурсанты рассказали о себе и своих увлечениях. Например, алматинец Давид Чарлин поразил всех своим ярким исполнением зажигательного танца лезгинка.

    После вечера знакомств юных вокалистов ждало самое интригующее событие дня — жеребьевка. В этот раз она проходила очень необычно: участники должны были выстрелить из лука в любую из 21 мишени, на обратной стороне которой значился их заветный номер.

    По результатам жеребьевки 1 номер достался конкурсантке из Караганды Асылайым Болатказы.

    Юные вокалисты настроены на победу и готовы приложить все усилия, чтобы покорить зрителей и членов жюри своими выступлениями.


    Фото: ru.dimashnews.com
    #Актюбинская область #Культура #Димаш Кудайберген
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